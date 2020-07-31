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Зеленський підписав зміни до закону про повну загальну середню освіту

Зеленський підписав зміни до закону про повну загальну середню освіту

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про зміни до ЗУ "Про повну загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Президент Володимир Зеленський підписав закон № 764-IX "Про внесення змін до пункту 3 розділу X "Перехідні та прикінцеві положення" Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вказані зміни забезпечують можливість більш широкого вибору типів закладів загальної середньої освіти, у які засновники зможуть трансформувати санаторні школи-інтернати, а також можливість ліквідації цих шкіл.

"Це допоможе органам місцевого самоврядування сформувати освітню мережу відповідно до потреб громади та забезпечити право кожного на освіту. Отже, створюється підґрунтя для поступового реформування таких інституцій з урахуванням інтересів усіх учасників освітнього процесу", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, як повідомив голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, скандальний мовний законопроект народного депутата України від фракції "Слуга народу" Максима Бужанського не буде розглядатися в сесійній залі Верховної Ради. І якщо його не ухвалять до 1 вересня, у ньому немає сенсу.

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