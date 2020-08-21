МОН обновил порядок заказа и выдачи дипломов про профобразование
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Обновленный Порядок заказа, изготовления, выдачи и учета документов об профобразование был размещен для общественного обсуждения на сайте Министерства сегодня, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.
“Долгое время мы получаем замечания от заведений о том, что в действующем Порядке не учтены многих ситуаций, которые реально происходят на практике. Больше всего из них касаются заказ дубликатов для выпускников профтехучилищ, которые были ликвидированы и не имеют правопреемников. В проект документа мы выписали разные модели, учли запросы граждан, обращавшихся к нам за разъяснениями. Сейчас для нас важно услышать максимум мнений стейкхолдеров и выдать документ, который решит существующие проблемы”, — отметила генеральный директор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик.
В случае, когда заведение прекратило деятельность, за изготовлением дубликата заявитель должен обратиться к его правопреемнику, сообщают в МОН. Если такой не определен, или заведение не было перемещено из временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса — в местное управление образования. Оно должно определить профтехучилище, который создаст заказ на дубликат в ЕДЕБО. После этого лицо сможет получить документ в течение 20 дней.
Для лиц с нарушениями зрения заложена возможность получить диплом или его дубликат шрифтом Брайля. Для получения такого документа достаточно подать в заведение, где проходило обучение, соответствующее заявление.
Отдельно в Порядке прописаны обстоятельства, при которых заведение должно аннулировать информацию об ученике в ЕДЕБО. Фактически это действие означает, что в официальных электронных реестрах не будет никаких данных об этом лице.
Осуществить такой шаг заведение сможет в таких ситуациях:
• ученик не сдал государственную квалификационную аттестацию;
• выпускник не забрал диплом в течение года;
• ученик не получил диплом заведения, в котором состоялась реорганизация (слияние, присоединение, разделение, преобразование) или он был ликвидирован;
• вступившее в законную силу решение суда об аннулировании диплома;
• до момента внесения сведений о выдаче документа обнаружена ошибка в информации, которая воспроизводится;
• информация о выдаче диплома внесена ошибочно.
Как сообщал УНН, Министерство образования и науки Украины утвердило 50 новых стандартов высшего образования, поэтому в целом уже утвержден 150 стандартов “нового поколения”.