МОН обновил порядок заказа и выдачи дипломов про профобразование

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 12343 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 74355 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 108105 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 180105 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 183820 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 391115 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226345 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 501130 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349456 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230483 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.2м/с
76%
Популярные новости

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 21611 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 47202 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 16018 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 15614 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 16337 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 143140 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 131122 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219532 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 391114 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 501129 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Марк Рютте

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 12343 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38613 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38305 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45860 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75847 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

МОН обновил порядок заказа и выдачи дипломов про профобразование

Киев • УНН

 • 14204 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Обновленный Порядок заказа, изготовления, выдачи и учета документов об профобразование был размещен для общественного обсуждения на сайте Министерства сегодня, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

МОН обновил порядок заказа и выдачи дипломов про профобразование

“Долгое время мы получаем замечания от заведений о том, что в действующем Порядке не учтены многих ситуаций, которые реально происходят на практике. Больше всего из них касаются заказ дубликатов для выпускников профтехучилищ, которые были ликвидированы и не имеют правопреемников. В проект документа мы выписали разные модели, учли запросы граждан, обращавшихся к нам за разъяснениями. Сейчас для нас важно услышать максимум мнений стейкхолдеров и выдать документ, который решит существующие проблемы”, — отметила генеральный директор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик.

В случае, когда заведение прекратило деятельность, за изготовлением дубликата заявитель должен обратиться к его правопреемнику, сообщают в МОН. Если такой не определен, или заведение не было перемещено из временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса — в местное управление образования. Оно должно определить профтехучилище, который создаст заказ на дубликат в ЕДЕБО. После этого лицо сможет получить документ в течение 20 дней.

Для лиц с нарушениями зрения заложена возможность получить диплом или его дубликат шрифтом Брайля. Для получения такого документа достаточно подать в заведение, где проходило обучение, соответствующее заявление.

Отдельно в Порядке прописаны обстоятельства, при которых заведение должно аннулировать информацию об ученике в ЕДЕБО. Фактически это действие означает, что в официальных электронных реестрах не будет никаких данных об этом лице.

Осуществить такой шаг заведение сможет в таких ситуациях:
• ученик не сдал государственную квалификационную аттестацию;
• выпускник не забрал диплом в течение года;
• ученик не получил диплом заведения, в котором состоялась реорганизация (слияние, присоединение, разделение, преобразование) или он был ликвидирован;
• вступившее в законную силу решение суда об аннулировании диплома;
• до момента внесения сведений о выдаче документа обнаружена ошибка в информации, которая воспроизводится;
• информация о выдаче диплома внесена ошибочно.

Как сообщал УНН, Министерство образования и науки Украины утвердило 50 новых стандартов высшего образования, поэтому в целом уже утвержден 150 стандартов “нового поколения”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,186.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,797.33