МОН обновил порядок заказа и выдачи дипломов про профобразование

“Долгое время мы получаем замечания от заведений о том, что в действующем Порядке не учтены многих ситуаций, которые реально происходят на практике. Больше всего из них касаются заказ дубликатов для выпускников профтехучилищ, которые были ликвидированы и не имеют правопреемников. В проект документа мы выписали разные модели, учли запросы граждан, обращавшихся к нам за разъяснениями. Сейчас для нас важно услышать максимум мнений стейкхолдеров и выдать документ, который решит существующие проблемы”, — отметила генеральный директор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик.

В случае, когда заведение прекратило деятельность, за изготовлением дубликата заявитель должен обратиться к его правопреемнику, сообщают в МОН. Если такой не определен, или заведение не было перемещено из временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса — в местное управление образования. Оно должно определить профтехучилище, который создаст заказ на дубликат в ЕДЕБО. После этого лицо сможет получить документ в течение 20 дней.

Для лиц с нарушениями зрения заложена возможность получить диплом или его дубликат шрифтом Брайля. Для получения такого документа достаточно подать в заведение, где проходило обучение, соответствующее заявление.

Отдельно в Порядке прописаны обстоятельства, при которых заведение должно аннулировать информацию об ученике в ЕДЕБО. Фактически это действие означает, что в официальных электронных реестрах не будет никаких данных об этом лице.

Осуществить такой шаг заведение сможет в таких ситуациях:

• ученик не сдал государственную квалификационную аттестацию;

• выпускник не забрал диплом в течение года;

• ученик не получил диплом заведения, в котором состоялась реорганизация (слияние, присоединение, разделение, преобразование) или он был ликвидирован;

• вступившее в законную силу решение суда об аннулировании диплома;

• до момента внесения сведений о выдаче документа обнаружена ошибка в информации, которая воспроизводится;

• информация о выдаче диплома внесена ошибочно.

Как сообщал УНН, Министерство образования и науки Украины утвердило 50 новых стандартов высшего образования, поэтому в целом уже утвержден 150 стандартов “нового поколения”.