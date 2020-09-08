Бабак: на пост президента Национальной академии наук есть 5 кандидатур

“Конкурс был объявлен ... В конце октября — начале ноября пока планируется, что состоятся выборы. На данный момент есть 5 кандидатур, прошедших конкурсный отбор: это Семиноженко, Загороденко, Комиссаренко, Данилишин и еще кто-то из академиков, я, к сожалению, не могу вспомнить. Кто из них выиграет — не знаю. Мы не хотим и рекомендовали не вмешиваться в процесс выборов Президента академии наук, потому что это и сама регулирующая организация”, — отметил он.

Напомним, в возрасте 101 год умер президент Национальной академии наук Украины Борис Патон.