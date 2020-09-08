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Бабак: на посаду президента Національної академії наук є 5 кандидатур

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. На посаду Президента Національної академії наук є 5 кандидатур. Очікується, що вибори пройдуть в кінці жовтня-початку листопада. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова комітету ВР з питань освіти і науки Сергій Бабак, передає УНН.

Бабак: на посаду президента Національної академії наук є 5 кандидатур

“Конкурс був оголошений... У кінці жовтня — на початку листопада поки планується, що відбудуться вибори. На даний момент є 5 кандидатур, які пройшли конкурсний відбір: це Семиноженко, Загороденко, Комісаренко, Данилишин і ще хтось із академіків, я, на жаль, не можу згадати. Хто з них виграє — не знаю. Ми не хочемо і рекомендували не втручатися в процес виборів Президента академії наук, тому що це й сама регулююча організація”, — зазначив він.

Нагадаємо, у віці 101 року помер президент Національної академії наук України Борис Патон.

Українські Національні Новини

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