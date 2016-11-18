Б.Обама успокоил лидеров ЕС относительно будущего НАТО с президентом Д.Трампом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент США Барак Обама и европейские лидеры сегодня подчеркнули важность совместной работы в НАТО и упрекнули Россию за бомбардировки Сирии и невыполнение Минских соглашений по Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома, передает УНН.
В заявлении Белого дома по итогам встречи говорится, что Б.Обама попытался успокоить своих коллег из Германии, Англии, Испании, Италии и Франции, что его преемник Дональд Трамп не разорвет трансатлантический альянс.
Как сообщал УНН, 17 ноября президент США Барак Обама призвал своего преемника Дональда Трампа противостоять России, если она будет отходить от американских ценностей и международных норм .