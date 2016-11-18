Б.Обама заспокоїв лідерів ЄС щодо майбутнього НАТО з президентом Д.Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент США Барак Обама та європейські лідери сьогодні підкреслили важливість спільної роботи в НАТО та дорікнули Росії за бомбардування Сирії і невиконання Мінських угод щодо України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Білого дому, передає УНН.
У заяві Білого дому за підсумками зустрічі йдеться про те, що Б.Обама спробував заспокоїти своїх колег з Німеччини, Англії, Іспанії, Італії та Франції, що його наступник Дональд Трамп не розірве трансатлантичний альянс.
Як повідомляв УНН, 17 листопада президент США Барак Обама закликав свого наступника Дональда Трампа протистояти Росії, якщо вона відходитиме від американських цінностей і міжнародних норм.