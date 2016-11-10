Б.Обама сообщил, что имел "замечательную беседу" с Д.Трампом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Действующий президент США Барак Обама сказал, что имел "замечательную беседу" с избранным президентом Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на AFP.
"Президент США Барак Обама сказал, что имел "замечательную беседу" с избранным президентом Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Д.Трамп подчеркнул, что с нетерпением ждет сотрудничества с Б.Обамой.
"Избранный президент США Дональд Трамп говорит: "Я с нетерпением жду", чтобы работать с президентом Бараком Обамой", - пишет издание.
Напомним, представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США.
Как сообщал УНН, 9 ноября Президент США Барак Обама рассказал, что пригласил Дональда Трампа в Белый дом, чтобы обсудить с ним успешную передачу власти.