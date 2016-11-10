Б.Обама повідомив, що мав “чудову розмову” з Д.Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Чинний президент США Барак Обама сказав, що мав “чудову розмову” з обраним президентом Дональдом Трампом, передає УНН з посиланням на AFP.
“Президент США Барак Обама сказав, що мав „чудову розмову“ з обраним президентом Дональдом Трампом”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що Д.Трамп підкреслив, що з нетерпінням чекає співпраці з Б.Обамою.
“Обраний президент США Дональд Трамп каже: „Я з нетерпінням чекаю“, щоб працювати з президентом Бараком Обамою”, — пише видання.
Нагадаємо, Представник Республіканської партії Дональд Трамп здобув перемогу на виборах президента США.
Як повідомляв УНН, 9 листопада Президент США Барак Обама розповів, що запросив Дональда Трампа до Білого дому, щоб обговорити з ним успішну передачу влади.