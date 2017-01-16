Б.Обама планирует возобновить свою преподавательскую деятельность
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Президент США Барак Обама по окончании своего президентства надеется вернуться к преподавательской деятельности. Об этом президент США сказал в интервью телекомпании CBS, передает УНН.
"Я надеюсь начать преподавать, потому что я работал в университете. И весело проводил время, занимаясь этим", - сообщил президент.
Отметим, что с 1992-2004 Б.Обама преподавал конституционное право в Чикагском университете.
Как сообщал УНН, в первый день после окончания своего президентства Б.Обама планирует выспаться.