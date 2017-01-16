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Б.Обама планує поновити свою викладацьку діяльність

Б.Обама планує поновити свою викладацьку діяльність

Київ • УНН

 • 8638 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент США Барак Обама по закінченню свого президентства сподівається повернутися до викладацької діяльності. Про це президент США сказав в інтерв’ю телекомпанії CBS, передає УНН.

 

"Я сподіваюся почати викладати, тому що я працював в університеті. І весело проводив час, займаючись цим", - повідомив президент.

Зазначимо, що з 1992-2004 Б.Обама викладав конституційне право у Чикагському університеті.

Як передавав УНН, у перший день після закінчення свого президентства Б.Обама планує виспатися.

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