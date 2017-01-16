Б.Обама планує поновити свою викладацьку діяльність
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент США Барак Обама по закінченню свого президентства сподівається повернутися до викладацької діяльності. Про це президент США сказав в інтерв’ю телекомпанії CBS, передає УНН.
"Я сподіваюся почати викладати, тому що я працював в університеті. І весело проводив час, займаючись цим", - повідомив президент.
Зазначимо, що з 1992-2004 Б.Обама викладав конституційне право у Чикагському університеті.
Як передавав УНН, у перший день після закінчення свого президентства Б.Обама планує виспатися.