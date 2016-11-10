Б.Обама назвал приоритет своей деятельности на следующие два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент США Барак Обама после встречи со своим преемником Дональдом Трампом рассказал журналистам о приоритете своей деятельности до окончания президентской каденции, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Мой приоритет номер 1 в следующие два месяца - это спокойная передача власти, чтобы обеспечить хорошее начало работы новоизбранного президента", - сказал Б.Обама.
Напомним, избранный президентом США Дональд Трамп прибыл в Вашингтон на встречу с действующим президентом Бараком Обамой в Белом Доме. Первая леди Мишель Обама и будущая первая леди Мелания Трамп также провели встречу в резиденции Белого Дома.
Как сообщал УНН, действующий президент США Барак Обама сказал, что имел "замечательную беседу" с избранным президентом Дональдом Трампом.