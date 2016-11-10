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15 марта, 19:03 • 111328 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155492 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130874 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123900 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108951 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103615 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100181 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129827 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Б.Обама назвал приоритет своей деятельности на следующие два месяца

Б.Обама назвал приоритет своей деятельности на следующие два месяца

Киев • УНН

 • 9066 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент США Барак Обама после встречи со своим преемником Дональдом Трампом рассказал журналистам о приоритете своей деятельности до окончания президентской каденции, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Мой приоритет номер 1 в следующие два месяца - это спокойная передача власти, чтобы обеспечить хорошее начало работы новоизбранного президента", - сказал Б.Обама.

Напомним, избранный президентом США Дональд Трамп прибыл в Вашингтон на встречу с действующим президентом Бараком Обамой в Белом Доме. Первая леди Мишель Обама и будущая первая леди Мелания Трамп также провели встречу в резиденции Белого Дома.

Как сообщал УНН, действующий президент США Барак Обама сказал, что имел "замечательную беседу" с избранным президентом Дональдом Трампом.

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