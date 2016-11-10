Б.Обама назвав пріоритет своєї діяльності на наступні два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент США Барак Обама після зустрічі зі своїм наступником Дональдом Трампом розповів журналістам про пріоритет своєї діяльності до закінчення президентської каденції, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Мій пріоритет номер 1 в наступні два місяці – це спокійна передача влади, щоб забезпечити вдалий початок роботи новообраного президента", - сказав Б.Обама.
Нагадаємо, обраний президентом США Дональд Трамп прибув до Вашингтону на зустріч з чинним президентом Бараком Обамою у Білому Домі. Перша леді Мішель Обама та майбутня перша леді Меланія Трамп також провели зустріч у резиденції Білого Дому.
Як повідомляв УНН, чинний президент США Барак Обама сказав, що мав “чудову розмову” з обраним президентом Дональдом Трампом.