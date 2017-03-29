Б.Дилан заберет Нобелевскую премию на этих выходных

В академии сообщили, что встретятся с Б.Диланом в шведской столице частным образом. В Стокгольме он будет давать два концерта.

Он не будет читать лекции лично, но пришлет записанную версию. Если он не прочитает лекцию к июню, он потеряет деньги премии. Это более 900 тыс. долларов.

Академия передаст Б.Дилану диплом и медаль и приветствует его с премией.

Встреча будет небольшой и без журналистов, только Б.Дилан и представители Шведской академии. Все это по желанию Б.Дилана.

Как повидомяв УНН, в октябре 2016 Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе .