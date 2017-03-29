Б.Дилан заберет Нобелевскую премию на этих выходных
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Американский певец Боб Дилан заберет свою Нобелевскую премию по литературе в эти выходные в Стокгольме. Об этом сообщили в Шведской академии, передает УНН со ссылкой на ВВС.
В академии сообщили, что встретятся с Б.Диланом в шведской столице частным образом. В Стокгольме он будет давать два концерта.
Он не будет читать лекции лично, но пришлет записанную версию. Если он не прочитает лекцию к июню, он потеряет деньги премии. Это более 900 тыс. долларов.
Академия передаст Б.Дилану диплом и медаль и приветствует его с премией.
Встреча будет небольшой и без журналистов, только Б.Дилан и представители Шведской академии. Все это по желанию Б.Дилана.
Как повидомяв УНН, в октябре 2016 Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе .