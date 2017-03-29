Б.Ділан забере Нобелівську премію цими вихідними
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Американський співак Боб Ділан забере свою Нобелівську премію з літератури цими вихідними у Стокгольмі. Про це повідомили у Шведській академії, передає УНН з посиланням на ВВС.
В академії повідомили, що зустрінуться з Б.Діланом у шведській столиці приватно. У Стокгольмі він даватиме два концерти.
Він не читатиме лекції особисто, але пришле записану версію. Якщо він не прочитає лекцію до червня, він втратить гроші з премії. Це більше 900 тис. доларів.
Академія передасть Б.Ділану диплом і медаль і привітає його з премією.
Зустріч буде невеликою і без журналістів, лише Б.Ділан і представники Шведської академії. Усе це за бажанням Б.Ділана.
Як повідомяв УНН, у жовтні 2016 року Боб Ділан отримав Нобелівську премію з літератури.