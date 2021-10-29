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Ажиотаж на вакцинацию: с расширением "красной" зоны по 200 тыс. украинцев идут на первую прививку три дня подряд

Киев • УНН

 • 20783 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили около 7,3 миллиона человек. При этом в общей сложности сделали уже 17 миллионов прививок, за последние сутки из которых - 289 тысяч, при этом третий день подряд свыше 200 тысяч - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Ажиотаж на вакцинацию: с расширением "красной" зоны по 200 тыс. украинцев идут на первую прививку три дня подряд

Цитата:

"За сутки 28 октября в Украине 289 241 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 214 103 человека, полностью иммунизированы - 75 138 человек", - сообщили в Минздраве.

Детали

С начала вакцинальной кампании получили одну дозу – 9 790 278 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 292 521 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 17 082 799 прививок.

94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Согласно отчету KSE за неделю до 6 октября, несмотря на выход в конце сентября на рекомендованный уровень вакцинации первой дозой в 100 тысяч прививок за сутки, позже эти темпы снизились до 70 тысяч.

Но на прошлой неделе этот показатель снова превысил 100 тысяч. Это происходит на фоне перехода ряда областей Украины в "красную" зону. Там действуют ослабление карантинных ограничений для привитых людей и необходимо иметь для этого сертификат COVID о вакцинации. К примеру, власти Днепра заявляли, что в центры вакцинации выстроились очереди, как только регион вошел в "красную" зону. Такая же ситуация и в Запорожье, в Одессе.

В "красной" зоне уже находятся Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Ровенская и Николаевская области. А с 30 октября "красную" зону карантина вводят в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях. Киев также переходит в "красную" зону - с 1 ноября.

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