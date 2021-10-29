Ажіотаж на вакцинацію: з розширенням "червоної" зони по 200 тис. українців йдуть на перше щеплення три дні поспіль

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"За добу 28 жовтня в Україні 289 241 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 214 103 людини, повністю імунізовані - 75 138 людей", - повідомили у МОЗ.

Деталі

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 9 790 278 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 292 521 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 082 799 щеплень.

94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

Згідно зі звітом KSE за тиждень до 6 жовтня, попри вихід наприкінці вересня на рекомендований рівень щеплень першою дозою у 100 тисяч щеплень за добу, згодом ці темпи знизилися до 70 тисяч.

Але минулого тижня цей показник знову перевищив 100 тисяч. Це відбувається на тлі переходу низки областей України у "червону" зону. Там діють послаблення карантинних обмежень для щеплених людей і необхідно мати для цього COVID-сертифікат про вакцинацію. До прикладу, влада Дніпра заявляла, що до центрів вакцинації вишикувалися черги, як тільки регіон увійшов у "червону" зону. Така ж ситуація і у Запоріжжі, Одесі.

Наразі у "червоній" зоні вже перебувають Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська та Миколаївська області. А з 30 жовтня "червону" зону карантину запроваджують у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Київ також переходить до "червоної" зони - з 1 листопада.