Азербайджан предостерег Армению от вмешательства в дела Карабаха

Детали

В заявлении министерство также раскритиковало официальных лиц Армении за распространение «ложной информации», заявив, что установление Азербайджаном пограничного пункта на 6-километровой Лачинской дороге вызвало «гуманитарную катастрофу» и затруднило работу Международного комитета Красного Креста (МККК).

В понедельник министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции с заместителем госсекретаря Великобритании по делам Европы Лео Докерти в столице Ереване обвинил Азербайджан в блокировании Лачинской дороги и проведении «этнической чистки».

«Армения должна отказаться от попыток ввести международное сообщество в заблуждение своими нарративами», — предупредило министерство, призвав армянских официальных лиц избегать «опасной риторики, которая ставит под угрозу мир и стабильность в регионе».

В то же время, говорится в заявлении, поощрение Арменией направления международных миссий на территорию Азербайджана и препятствование диалогу Баку с армянскими жителями, проживающими в карабахском регионе, расценивается как вмешательство во внутренние дела страны.

В ответ на заявления об армянских военнопленных в Азербайджане министерство заявило, что «группы, направленные Ереваном после войны для осуществления военных провокаций на территории Азербайджана... не являются военнопленными».

«Проявляя доброжелательность, Азербайджан вернул в Армению почти половину лиц из этой группы, а армянская сторона отказывается вернуть двух азербайджанских военнослужащих, которые перешли на территорию Армении, устраивая над ними показательный суд, тем самым подрывая доверие - наращивание усилий», — говорится в сообщении.