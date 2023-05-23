Азербайджан застеріг Вірменію від втручання у справи Карабаху
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. МЗС Азербайджану у вівторок застерегло Вірменію від втручання у внутрішні справи країни, зокрема у карабахському регіоні, пише УНН.
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У заяві міністерство також розкритикувало офіційних осіб Вірменії за поширення «хибної інформації», заявивши, що встановлення Азербайджаном прикордонного пункту на 6-кілометровій Лачинській дорозі викликало «гуманітарну катастрофу» та утруднило роботу Міжнародного комітету Червоний Хрест (МКЧХ).
У понеділок міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян на пресконференції із заступником держсекретаря Великої Британії у справах Європи Лео Докерті у столиці Єревані звинуватив Азербайджан у блокуванні Лачинської дороги та проведенні «етнічної чистки».
«Вірменія має відмовитися від спроб ввести міжнародну спільноту в оману своїми наративами», — попередило міністерство, закликавши вірменських офіційних осіб уникати «небезпечної риторики, яка ставить під загрозу мир та стабільність у регіоні».
Водночас йдеться у заяві, заохочення Вірменією спрямування міжнародних місій на територію Азербайджану та перешкоджання діалогу Баку з вірменськими жителями, які проживають у карабахському регіоні, розцінюється як втручання у внутрішні справи країни.
У відповідь на заяви про вірменських військовополонених в Азербайджані міністерство заявило, що «групи, надіслані Єреваном після війни для здійснення військових провокацій на території Азербайджану... не є військовополоненими».
«Проявляючи доброзичливість, Азербайджан повернув до Вірменії майже половину осіб з цієї групи, а вірменська сторона відмовляється повернути двох азербайджанських військовослужбовців, які перейшли на територію Вірменії, влаштовуючи над ними показовий суд, тим самим підриваючи довіру - нарощування зусиль», - йдеться у повідомленні.