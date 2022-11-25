Азербайджан отверг мирные переговоры с Арменией в случае присутствия Макрона
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в пятницу, что не будет встречаться с премьер-министром Армении, как планировалось, в следующем месяце в Брюсселе, поскольку Ереван требовал выступить посредником от французского лидера Эммануэля Макрона, передает УНН ссылаясь на агентство AFP.
Детали
Азербайджан обвиняет Францию в поддержке Армении в многолетнем конфликте двух стран из-за сепаратистского Нагорного Карабаха.
Алиев заявил, что не встретится с премьер-министром Николом Пашиняном в Брюсселе 7 декабря, поскольку лидер Армении потребовал присутствия Макрона на переговорах.
Пашинян "согласился на встречу только при условии", что в ней примет участие Макрон, заявил Алиев на международной конференции в Баку.
"Это означает, что встреча не состоится".
Он обвинил Пашиняна в попытке "сорвать мирные переговоры".
В пятницу в МИДе Армении заявили, что встреча в Брюсселе должна состояться в таком же формате.
Контекст
Две страны недавно начали работу над мирным договором при посредничестве Европейского Союза и США.
В прошлом месяце Алиев назвал "неприемлемым и пристрастным" комментарий Макрона о том, что "Азербайджан развязал ужасную войну со многими смертями и жестокими сценами".
Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что в то время Баку был "вынужден пересмотреть роль Франции в посредничестве" в мирных переговорах.
Макрон также обвинил россия в "дестабилизации обстановки и стремлении создать беспорядок" на Кавказе.
В этом году Алиев и Пашинян несколько раз встречались в Брюсселе и южном русском городе Сочи.