Азербайджан відкинув мирні переговори з Вірменією у разі присутності Макрона
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив у п'ятницю, що не зустрічатиметься з прем'єр-міністром Вірменії, як планувалося, наступного місяця у Брюсселі, оскільки Єреван вимагав виступити посередником від французького лідера Еммануеля Макрона, передає УНН посилаючись на агенство AFP.
Деталі
Азербайджан звинувачує Францію в підтримці Вірменії у багаторічному конфлікті двох країн через сепаратистський Нагірний Карабах.
Алієв заявив, що не зустрінеться з прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном у Брюсселі 7 грудня, оскільки лідер Вірменії вимагав присутності Макрона на переговорах.
Пашинян "погодився на зустріч тільки за умови", що в ній візьме участь Макрон, заявив Алієв на міжнародній конференції в Баку.
"Це означає, що зустріч не відбудеться".
Він звинуватив Пашиняна у спробі "зірвати мирні переговори".
У п'ятницю в МЗС Вірменії заявили, що зустріч у Брюсселі має відбутися у такому ж форматі.
Контекст
Дві країни нещодавно розпочали роботу над мирним договором за посередництва Європейського Союзу та США.
Минулого місяця Алієв назвав "неприйнятним і упередженим" коментар Макрона про те, що "Азербайджан розв'язав жахливу війну з багатьма смертями та жорстокими сценами".
Міністерство закордонних справ Азербайджану заявило, що на той час Баку був "вимушений переглянути роль Франції у посередництві" у мирних переговорах.
Макрон також звинуватив росію в "дестабілізації обстановки та прагненні створити безлад" на Кавказі.
Цього року Алієв і Пашинян кілька разів зустрічалися у Брюсселі та у південному російському місті Сочі.