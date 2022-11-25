Азербайджан відкинув мирні переговори з Вірменією у разі присутності Макрона

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Азербайджан звинувачує Францію в підтримці Вірменії у багаторічному конфлікті двох країн через сепаратистський Нагірний Карабах.

Алієв заявив, що не зустрінеться з прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном у Брюсселі 7 грудня, оскільки лідер Вірменії вимагав присутності Макрона на переговорах.

Пашинян "погодився на зустріч тільки за умови", що в ній візьме участь Макрон, заявив Алієв на міжнародній конференції в Баку.

"Це означає, що зустріч не відбудеться".

Він звинуватив Пашиняна у спробі "зірвати мирні переговори".

У п'ятницю в МЗС Вірменії заявили, що зустріч у Брюсселі має відбутися у такому ж форматі.

Контекст

Дві країни нещодавно розпочали роботу над мирним договором за посередництва Європейського Союзу та США.

Минулого місяця Алієв назвав "неприйнятним і упередженим" коментар Макрона про те, що "Азербайджан розв'язав жахливу війну з багатьма смертями та жорстокими сценами".

Міністерство закордонних справ Азербайджану заявило, що на той час Баку був "вимушений переглянути роль Франції у посередництві" у мирних переговорах.

Макрон також звинуватив росію в "дестабілізації обстановки та прагненні створити безлад" на Кавказі.

Цього року Алієв і Пашинян кілька разів зустрічалися у Брюсселі та у південному російському місті Сочі.