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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Азербайджан раскритиковал заявление Армении о протестах в Лачине

Киев • УНН

 • 509178 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Азербайджан раскритиковал заявление Армении о протестах на Лачинской дороге, соединяющей Армению с карабахским регионом, как необоснованное и провокационное, передает УНН.

Азербайджан раскритиковал заявление Армении о протестах в Лачине

Цитата

«Заявление МИД Армении от 3 января 2023 года о протестах по дороге в Лачин является абсолютно безосновательным и направлено на внесение путаницы среди международных партнеров и искусственное нагнетание ситуации», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Детали

В заявлении говорится, что армянская сторона по-прежнему заинтересована в «продолжении незаконной экономической и иной деятельности на территории Азербайджана», добавив, что Ереван продолжает игнорировать призывы Баку не допускать подобных действий.

"Все эти действия вызвали законный протест азербайджанской общественности, и проводится мирная демонстрация с требованием не допустить злоупотребления Лачинской дорогой, которая предназначена только для гуманитарных целей", - отмечается в сообщении.

В заявлении также опровергаются утверждения о том, что протесты привели к закрытию дороги, отмечая, что транспортные средства, принадлежащие Красному Кресту и дислоцированному в регионе российскому миротворческому контингенту, беспрепятственно передвигались по Лачинской дороге.

«Несмотря на призывы азербайджанской стороны к жителям Армении о том, что дорога открыта и может быть использована в соответствии с целью трехсторонней декларации, тот факт, что провокаторы, выдающие себя за представителей армян, проживающих в Карабахе, препятствуют населению в использовании дороги в очередной раз доказывает, что именно такие люди создали ложное впечатление о протестах», - добавили в ведомстве.

В заявлении также назвали «абсурдными» обвинения Армении в том, что Азербайджан проводит «депортации и этнические чистки» в регионе, добавив, что такие обвинения призваны прикрыть «систематическую и последовательную политику этнических чисток, которую проводят армяне против азербайджанцев» в 20 веке.

«Азербайджан еще раз призывает Армению соблюдать свои обязательства, вытекающие из международного права и Трехсторонней декларации (2021 г.), воздерживаться от действий, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и прекратить агрессивные политические и военные провокации», — говорится в сообщении.

Дополнение

С 12 декабря азербайджанские экологи, представляющие НПО, протестуют против незаконной эксплуатации Арменией природных ресурсов в карабахском регионе, где российские миротворцы были размещены после конфликта в регионе осенью 2020 года и подписанного пакта с Азербайджаном и Арменией в январе 2021 года.

Отношения между двумя республиками были напряженными с 1991 года, когда армянские вооруженные силы оккупировали Нагорный Карабах, территорию, признанную на международном уровне частью Азербайджана, и семь прилегающих районов.

Осенью 2020 года за 44 дня столкновений Азербайджан освободил от армянской оккупации несколько городов, сел и населенных пунктов. Мирное соглашение, заключенное при посредничестве россии, в Азербайджане отмечают как триумф.

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