Азербайджан розкритикував заяву Вірменії про протести у Лачині

Цитата

«Заява МЗС Вірменії від 3 січня 2023 року щодо протестів дорогою до Лачину є абсолютно безпідставною і спрямована на внесення плутанини серед міжнародних партнерів та штучне нагнітання ситуації», — йдеться у заяві МЗС Азербайджану.

Деталі

У заяві йдеться, що вірменська сторона, як і раніше, зацікавлена в «продовженні незаконної економічної та іншої діяльності на території Азербайджану», додавши, що Єреван продовжує ігнорувати заклики Баку не допускати подібних дій.

"Всі ці дії викликали законний протест азербайджанської громадськості, і проводиться мирна демонстрація з вимогою не допустити зловживання Лачинською дорогою, яка призначена лише для гуманітарних цілей", - наголошується у повідомленні.

У заяві також спростовуються твердження про те, що протести призвели до закриття дороги, зазначаючи, що транспортні засоби, що належать Червоному Хресту та дислокованому в регіоні російському миротворчому контингенту, безперешкодно пересувалися Лачинською дорогою.

«Незважаючи на заклики азербайджанської сторони до жителів Вірменії про те, що дорога відкрита і може бути використана відповідно до мети тристоронньої декларації, той факт, що провокатори, які видають себе за представників вірмен, що проживають у Карабаху, перешкоджають населення у використанні дороги вкотре доводить, що саме такі люди створили помилкове враження про протести», - додали у відомстві.

У заяві також назвали «абсурдними» звинувачення Вірменії в тому, що Азербайджан проводить «депортації та етнічні чистки» в регіоні, додавши, що такі звинувачення покликані прикрити «систематичну та послідовну політику етнічних чисток, яку проводять вірмени проти азербайджанців» у 20 столітті.

«Азербайджан ще раз закликає Вірменію дотримуватися своїх зобов'язань, що випливають із міжнародного права та Тристоронньої декларації (2021 р.), утримуватися від дій, спрямованих проти суверенітету та територіальної цілісності Азербайджану, та припинити агресивні політичні та військові провокації», — йдеться у повідомленні.

Доповнення

З 12 грудня азербайджанські екологи, які представляють НУО, протестують проти незаконної експлуатації Вірменією природних ресурсів у карабахському регіоні, де російські миротворці були розміщені після конфлікту в регіоні восени 2020 року та підписаного пакту з Азербайджаном та Вірменією в січні 2021 року.

Відносини між двома республіками були напруженими з 1991 року, коли вірменські збройні сили окупували Нагірний Карабах, територію, визнану на міжнародному рівні частиною Азербайджану, та сім прилеглих районів.

Восени 2020 року за 44 дні зіткнень Азербайджан звільнив від вірменської окупації кілька міст, сіл та населених пунктів. Мирну угоду, укладену за посередництвом росії, в Азербайджані відзначають як тріумф.