Азербайджан розкритикував заяву Вірменії про протести у Лачині

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 27933 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 36472 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 56040 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 63791 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 74414 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 121647 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 63513 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 133564 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 96180 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 67030 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
3.4м/с
30%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 79714 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 65554 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 146859 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 74247 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 71115 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 27933 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 121647 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 147235 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 133564 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 247716 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 71392 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 74538 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 37735 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 41455 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 56434 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Азербайджан розкритикував заяву Вірменії про протести у Лачині

Київ • УНН

 • 509178 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Азербайджан розкритикував заяву Вірменії про протести на Лачинській дорозі, що з'єднує Вірменію з карабахським регіоном, як необґрунтовану і провокаційну, передає УНН.

Азербайджан розкритикував заяву Вірменії про протести у Лачині

Цитата

«Заява МЗС Вірменії від 3 січня 2023 року щодо протестів дорогою до Лачину є абсолютно безпідставною і спрямована на внесення плутанини серед міжнародних партнерів та штучне нагнітання ситуації», — йдеться у заяві МЗС Азербайджану.

Деталі

У заяві йдеться, що вірменська сторона, як і раніше, зацікавлена в «продовженні незаконної економічної та іншої діяльності на території Азербайджану», додавши, що Єреван продовжує ігнорувати заклики Баку не допускати подібних дій.

"Всі ці дії викликали законний протест азербайджанської громадськості, і проводиться мирна демонстрація з вимогою не допустити зловживання Лачинською дорогою, яка призначена лише для гуманітарних цілей", - наголошується у повідомленні.

У заяві також спростовуються твердження про те, що протести призвели до закриття дороги, зазначаючи, що транспортні засоби, що належать Червоному Хресту та дислокованому в регіоні російському миротворчому контингенту, безперешкодно пересувалися Лачинською дорогою.

«Незважаючи на заклики азербайджанської сторони до жителів Вірменії про те, що дорога відкрита і може бути використана відповідно до мети тристоронньої декларації, той факт, що провокатори, які видають себе за представників вірмен, що проживають у Карабаху, перешкоджають населення у використанні дороги вкотре доводить, що саме такі люди створили помилкове враження про протести», - додали у відомстві.

У заяві також назвали «абсурдними» звинувачення Вірменії в тому, що Азербайджан проводить «депортації та етнічні чистки» в регіоні, додавши, що такі звинувачення покликані прикрити «систематичну та послідовну політику етнічних чисток, яку проводять вірмени проти азербайджанців» у 20 столітті.

«Азербайджан ще раз закликає Вірменію дотримуватися своїх зобов'язань, що випливають із міжнародного права та Тристоронньої декларації (2021 р.), утримуватися від дій, спрямованих проти суверенітету та територіальної цілісності Азербайджану, та припинити агресивні політичні та військові провокації», — йдеться у повідомленні.

Доповнення

З 12 грудня азербайджанські екологи, які представляють НУО, протестують проти незаконної експлуатації Вірменією природних ресурсів у карабахському регіоні, де російські миротворці були розміщені після конфлікту в регіоні восени 2020 року та підписаного пакту з Азербайджаном та Вірменією в січні 2021 року.

Відносини між двома республіками були напруженими з 1991 року, коли вірменські збройні сили окупували Нагірний Карабах, територію, визнану на міжнародному рівні частиною Азербайджану, та сім прилеглих районів.

Восени 2020 року за 44 дні зіткнень Азербайджан звільнив від вірменської окупації кілька міст, сіл та населених пунктів. Мирну угоду, укладену за посередництвом росії, в Азербайджані відзначають як тріумф.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.27
Bitcoin
$84,343.00
S&P 500
$5,372.21
Tesla
$246.15
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,223.41
Ethereum
$1,632.20