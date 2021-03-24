Азарову сообщили о подозрении в госизмене из-за Харьковских соглашений

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Следователем Государственного бюро расследований по согласованию с прокурором Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову в совершении последним государственной измены по предварительному сговору группой лиц, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Детали

Досудебным расследованием установлено, что содержание и условия Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны Президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины Николаю Азарову в Москве в два часа ночи, 21 апреля 2010 года, накануне подписания.

"Достоверно понимая последствия подписания указанного Соглашения Украиной, бывший премьер-министр Украины выполнил отведенную ему роль в совершении преступления, а именно - обеспечил визирование и согласование проекта документов со стороны соответствующих должностных лиц (министров, руководителей правоохранительных органов, и от имени Кабинета министров Украины), способствовал реализации интересов РФ на всех стадиях согласования проекта Соглашения до его осуществления", - говорится в сообщении.

Добавим

Следствие получило оригиналы документов, свидетельствующие о сознательных действиях бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины. В дальнейшем это привело к оккупации Крыма Российской Федерацией.

Указанные действия совершались по предварительному сговору группой лиц с тогдашним Президентом Украины Виктором Януковичем, который в настоящее время скрывается от органа досудебного расследования в другом государстве, отметили в ГБР.

"В соответствии с законодательством подозрение направлено Николаю Азарову по последнему известному месту его жительства", - говорится в сообщении.

В ГБР также напомнили, что привлечение к уголовной ответственности за совершение государственной измены не имеет сроков давности. В январе 2021 года ГБР уже сообщило о подозрении в совершении государственной измены бывшему президенту Виктору Януковичу (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Контекст

В четверг, 11 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году и действия более 230 народных депутатов 6 созыва.

Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины было подписано 21 апреля 2010 года в Харькове главами двух государств.

В соответствии с соглашением срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения и установлена арендная плата. Оплата за пребывание флота состоит из ежегодных платежей в 100 млн долларов США в год.

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