Азарову повідомили про підозру в держзраді через Харківські угоди

Деталі

Досудовим розслідуванням встановлено, що зміст та умови Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України були нав’язані Президентом РФ Дмитром Медвєдєвим тодішньому Прем’єр-міністру України Миколі Азарову в Москві о другій годині ночі, 21 квітня 2010 року, напередодні її підписання.

"Достовірно розуміючи наслідки підписання вказаної Угоди для України, колишній Прем’єр-міністр України виконав відведену йому роль у вчиненні злочину, а саме – забезпечив візування та погодження проєкту документів з боку відповідних посадових осіб (міністрів, керівників правоохоронних органів, та від імені Кабінету Міністрів України), сприяв реалізації інтересів РФ під час усіх стадій погодження проєкту Угоди аж до її імплементації", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Слідство здобуло оригінали документів, які свідчать про свідомі дії колишнього Прем’єр-міністра України Миколи Азарова на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України. У подальшому це призвело до окупації Криму Російською Федерацією.

Зазначені дії вчинялись за попередньою змовою групою осіб з тодішнім Президентом України Віктором Януковичем, який на даний час переховується від органу досудового розслідування в іншій державі, відзначили у ДБР.

"У відповідності до законодавства підозра надіслана Миколі Азарову за останнім відомим місцем його проживання", - йдеться у повідомленні.

У ДБР також нагадали, що притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення державної зради не має строків давності. У січні 2021 року ДБР вже повідомило про підозру у вчиненні державної зради колишньому президенту Віктору Януковичу (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Контекст

У четвер, 11 березня, Рада національної безпеки й оборони України доручила Службі безпеки України з’ясувати обставини ратифікації Харківських угод у 2010 році та дії понад 230 народних депутатів 6 скликання.

Угода між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України була підписана 21 квітня 2010 року у Харкові главами двох держав.

Відповідно до угоди термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення та встановлена орендна плата. Оплата за перебування флоту складається зі щорічних платежів у 100 мільйонів доларів США на рік.