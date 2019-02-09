"Айнтрахт" перед матчем с "Шахтером" в третий раз подряд потерял очки в Бундеслиге
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Франкфуртский "Айнтрахт" провел гостевую баталию 21-го тура Бунедслигы против конкурента за попадание в зону Лиги чемпионов РБ "Лейпцигом", передает корреспондент УНН.
Острый удар со штрафного в середине первой половины совершил полузащитник гостей Костич. Вратарь гуляс в сногсшибательном прыжке спас своих партнеров. РБ “Лейпциг” ответил острым дальним выстрелом в исполнении форварда Забитцера — мимо створ.
В начале второго часа противостояния полевой футболист франкфуртцев вынес мяч головой с линии ворот. РБ “Лейпциг” продолжил давить на оппонентов и после удара Забитцера мяч попал в штангу, а затем в руку вратаря Траппа. Со второй попытки хозяева также не сумели добить мяч в сетку — 0:0.
Стоит отметить, что “Айнтрах” уже в третий раз подряд сыграл вничью в чемпионате Германии — 33 очка и 5-ю строчку. РБ “Лейцпциг” опережает соперника на 5 баллов — 4 ступень.
Добавим, матч 1/16 финала ЛЕ “Шахтер” — “Айнтрахт” пройдет 14 февраля.