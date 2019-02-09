"Айнтрахт" перед матчем з "Шахтарем" втретє поспіль втратив очки в Бундеслізі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Франкфуртський "Айнтрахт" провів гостьову баталію 21-го туру Бунедсліги проти конкурента за потрапляння в зону Ліги чемпіонів РБ "Лейпцигом", передає кореспондент УНН.

Гострий удар зі штрафного в середині першої половини здійснив півзахисник гостей Костіч. Воротар Гулясі у карколомному стрибку врятував своїх партнерів. РБ "Лейпциг" відповів гострим дальнім пострілом у виконанні форварда Забітцера – повз площину воріт.

На початку другої години протистояння польовий футболіст франкфуртців виніс м'яч головою з лінії воріт. РБ "Лейпциг" продовжив давити на опонентів і після удару Забітцера м'яч влучив у штангу, а потім у руку воротаря Траппа. З другої спроби господарі також не зуміли добити м'яч у сітку – 0:0.

Варто зазначити, що "Айнтрах" вже втретє підряд відіграв в нічию в чемпіонаті Німеччини – 33 очки та 5-й рядок. РБ "Лейцпциг" випереджає суперника на 5 балів – 4 сходинка.

Додамо, матч 1/16 фіналу ЛЄ "Шахтар" – "Айнтрахт" пройде 14-го лютого.

Українські Національні Новини

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