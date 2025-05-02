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Axios: Стивен Миллер – главный кандидат на должность советника по нацбезопасности США

Киев • УНН

 • 5508 просмотра

Советник Трампа по внутренней безопасности Стивен Миллер является главным претендентом на должность советника по нацбезопасности после увольнения Майка Волца. Миллер выразил заинтересованность в этой должности.

Axios: Стивен Миллер – главный кандидат на должность советника по нацбезопасности США

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Стивен Миллер является главным претендентом на должность советника по нацбезопасности, которую недавно покинул Майк Волц.

Передает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Стивен Миллер - один из главных кандидатов на должность следующего советника по национальной безопасности. Об этом изданию Axios сообщают пять источников, знакомых с ситуацией. 

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После увольнения Волца, обязанности советника по национальной безопасности исполняет госсекретарь Марко Рубио. Но источники, знакомые с его мыслями, говорят, что он достаточно занят руководством Государственного департамента.

Справка

Стивен Миллер - советник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности. Его также считают "мозгом" противоречивой иммиграционной политики Трампа. А также Миллер является одним из старейших помощников президента, которому больше всего доверяют.

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Источник в Белом доме сообщил Axios, что именно Миллер заставил Совет нацбезопасности работать "как часы". Поэтому его роль важна для конструирования эффективной деятельности. 

Также издание утверждает, что Миллер выразил заинтересованность в должности советника по нацбезопасности в четверг, 1 мая. Впрочем, связаться с Миллером журналистам Axios, для подтверждения информации не удалось.

Напомним

Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц и его заместитель Алекс Вонг были уволены. Ожидается, что будут объявлены увольнения других сотрудников.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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