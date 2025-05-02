Axios: Стівен Міллер – головний кандидат на посаду радника з нацбезпеки США

$41.590.12
47.080.09
ukenru
П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні
17:00 • 9384 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
11:48 • 28624 перегляди

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Ексклюзив
2 травня, 10:55 • 51191 перегляди

Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці

Ексклюзив
2 травня, 10:48 • 64424 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів

2 травня, 08:28 • 42381 перегляди

У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини

2 травня, 05:30 • 50799 перегляди

ЄС готує 17-й пакет санкцій проти росії, путін є єдиною перешкодою миру - французький міністр

Ексклюзив
1 травня, 14:27 • 79782 перегляди

"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку

1 травня, 12:24 • 147377 перегляди

Арестович, Олешко і Бондаренко: Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО

Ексклюзив
1 травня, 11:10 • 123277 перегляди

Інститут-двійник: як родина голови "Держзембанку" Ярославського перетворила держпідприємство у Вінниці на приватний бізнес

1 травня, 10:25 • 132099 перегляди

Охоплює 57 мінералів, у тому числі уран, літій і золото: з'явився текст угоди між Україною та США

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+13°
0.9м/с
35%
752 мм
Популярнi новини

Вітер, грози, нічні заморозки та справжня спека вдень: цими вихідними очікується справжній метеоктейль

2 травня, 10:00 • 33910 перегляди

Джеремі Реннер розповів, що йому запропонували половину зарплати за другий сезон "Соколиного Ока"

12:04 • 15048 перегляди

Випуск GTA VI перенесли на травень 2026 року

13:46 • 12726 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

14:18 • 43369 перегляди

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

14:35 • 34073 перегляди
Публікації

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

14:35 • 34344 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

14:18 • 43639 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів
Ексклюзив

2 травня, 10:48 • 64429 перегляди

Топ помилок під час шопінгу: як уникнути зайвих витрат

2 травня, 06:22 • 59426 перегляди

Травневий шашлик: 5 простих рецептів для ідеального відпочинку на природі

1 травня, 13:44 • 137793 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Стів Віткофф

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Запоріжжя

Сполучене Королівство

Крим

Реклама
УНН Lite

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

17:00 • 9388 перегляди

Кенсінгтонський палац поділився новим портретом принцеси Шарлотти до її 10-річчя

14:45 • 11205 перегляди

Випуск GTA VI перенесли на травень 2026 року

13:46 • 12915 перегляди

Джеремі Реннер розповів, що йому запропонували половину зарплати за другий сезон "Соколиного Ока"

12:04 • 15240 перегляди

Оззі Осборн посилено готується до концерту Back to the Beginning попри негаразди зі здоров’ям

1 травня, 19:32 • 33203 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

TikTok

Axios: Стівен Міллер – головний кандидат на посаду радника з нацбезпеки США

Київ • УНН

 • 6546 перегляди

Радник Трампа з внутрішньої безпеки Стівен Міллер є головним претендентом на посаду радника з нацбезпеки після звільнення Майка Волца. Міллер висловив зацікавленість у цій посаді.

Axios: Стівен Міллер – головний кандидат на посаду радника з нацбезпеки США

Радник президента США Дональда Трампа з питань внутрішньої безпеки Стівен Міллер є головним претендентом на посаду радника з нацбезпеки, яку нещодавно залишив Майк Волц.

Передає УНН із посиланням на Axios.

Деталі

Стівен Міллер - один з головних кандидатів на посаду наступного радника з національної безпеки. Про це виданню Axios повідомляють п'ять джерел, знайомих із ситуацією. 

Марко Рубіо обійняв чотири посади після звільнення Майка Волца - The Guardian02.05.25, 10:25 • 2370 переглядiв

Після звільнення Волца, обов'язки радника з національної безпеки виконує держсекретар Марко Рубіо. Але джерела, знайомі з його думками, кажуть, що він досить зайнятий керівництвом Державного департаменту.

Довідка

Стівен Міллер - радник президента США Дональда Трампа з питань внутрішньої безпеки. Його також вважають "мозоком" суперечливої імміграційної політики Трампа. А також Міллер є одним з найстаріших помічників президента, якому найбільше довіряють.

Віцепрезидент США Венс не очікує завершення війни рф проти України найближчим часом02.05.25, 10:33 • 34520 переглядiв

Джерело в Білому домі повідомило Axios, що саме Міллер змусив Раду нацбезпеки працювати "як годинник". Тож його роль важлива для конструювання ефективної діяльності. 

Також видання стверджує, що Міллер висловив зацікавленість у посаді радника з нацбезпеки у четвер, 1 травня. Втім, зв'язатися з Міллером журналістам Axios, для підтвердження інформації не вдалося.

Нагадаємо

Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц і його заступник Алекс Вонг були звільнені. Очікується, що будуть оголошені звільнення інших співробітників.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Майк Волц
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Brent
$60.98
Bitcoin
$97,357.80
S&P 500
$5,692.86
Tesla
$292.20
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,231.96
Ethereum
$1,852.41