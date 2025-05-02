Axios: Стівен Міллер – головний кандидат на посаду радника з нацбезпеки США

Радник президента США Дональда Трампа з питань внутрішньої безпеки Стівен Міллер є головним претендентом на посаду радника з нацбезпеки, яку нещодавно залишив Майк Волц.

Передає УНН із посиланням на Axios.

Деталі

Стівен Міллер - один з головних кандидатів на посаду наступного радника з національної безпеки. Про це виданню Axios повідомляють п'ять джерел, знайомих із ситуацією.

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Після звільнення Волца, обов'язки радника з національної безпеки виконує держсекретар Марко Рубіо. Але джерела, знайомі з його думками, кажуть, що він досить зайнятий керівництвом Державного департаменту.

Довідка

Стівен Міллер - радник президента США Дональда Трампа з питань внутрішньої безпеки. Його також вважають "мозоком" суперечливої імміграційної політики Трампа. А також Міллер є одним з найстаріших помічників президента, якому найбільше довіряють.

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Джерело в Білому домі повідомило Axios, що саме Міллер змусив Раду нацбезпеки працювати "як годинник". Тож його роль важлива для конструювання ефективної діяльності.

Також видання стверджує, що Міллер висловив зацікавленість у посаді радника з нацбезпеки у четвер, 1 травня. Втім, зв'язатися з Міллером журналістам Axios, для підтвердження інформації не вдалося.

Нагадаємо

Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц і його заступник Алекс Вонг були звільнені. Очікується, що будуть оголошені звільнення інших співробітників.