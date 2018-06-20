Автор победного дубля Кейн: на турнире хочу попасть в один ряд с лучшими

“Я намерен распространить свою результативность с АПЛ на международную арену. Я счастлив, что попал на чемпионат мира, и постараюсь оправдать ожидания. Вдохновляет-ли меня хет-трик Криштиану Роналду? Конечно. Я всегда стараюсь ставить перед собой высокие цели — в том числе стать лучшим игроком мира. Если не бросать себе вызов, ничего не добьешься. На этом турнире я действительно хочу попасть в один ряд с лучшими. Я не изучаю игру других нападающих, просто стараюсь показать все свои возможности”, — рассказал нападающий.

Стоит отметить, что судьба игры в группе G определилась только в компенсированное время, когда Кейн оформил дубль (2:1).