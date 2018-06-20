Автор победного дубля Кейн: на турнире хочу попасть в один ряд с лучшими

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 36240 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 88160 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 105690 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 121065 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 140380 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 145201 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 184204 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157066 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143144 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130717 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Автор победного дубля Кейн: на турнире хочу попасть в один ряд с лучшими

Автор победного дубля Кейн: на турнире хочу попасть в один ряд с лучшими

Киев  •  УНН

 • 9693 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Лучший футболист поединка чемпионата мира Англия — Тунис нападающий европейской сборной Кейн прокомментировал выступление в стартовом туре Мундиаля, сообщает УНН со ссылкой на сайт Чемпионат.

“Я намерен распространить свою результативность с АПЛ на международную арену. Я счастлив, что попал на чемпионат мира, и постараюсь оправдать ожидания. Вдохновляет-ли меня хет-трик Криштиану Роналду? Конечно. Я всегда стараюсь ставить перед собой высокие цели — в том числе стать лучшим игроком мира. Если не бросать себе вызов, ничего не добьешься. На этом турнире я действительно хочу попасть в один ряд с лучшими. Я не изучаю игру других нападающих, просто стараюсь показать все свои возможности”, — рассказал нападающий.

Стоит отметить, что судьба игры в группе G определилась только в компенсированное время, когда Кейн оформил дубль (2:1).

Украинские Национальные Новости

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