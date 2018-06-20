Автор переможного дублю Кейн: на турнірі хочу потрапити в один ряд з найкращими
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Найкращий футболіст поєдинку чемпіонату світу Англія – Туніс нападник європейської збірної Гаррі Кейн прокоментував виступ у стартовому турі Мундіалю, повідомляє УНН з посиланням на сайт Чемпіонат.
“Я маю намір поширити свою результативність з АПЛ на міжнародну арену. Я щасливий, що потрапив на чемпіонат світу, і постараюся виправдати очікування. Чи надихає мене хет-трик Кріштіану Роналду? Звичайно. Я завжди намагаюся ставити перед собою найвищі цілі — в тому числі стати найкращим гравцем світу. Якщо не кидати собі виклик, нічого не досягнеш. На цьому турнірі я дійсно хочу потрапити в один ряд з найкращими. Я не вивчаю гру інших нападників, просто намагаюся показати всі свої можливості”, — розповів нападник.
Варто відзначити, що доля гри у групі G визначилася тільки в компенсований час, коли Кейн оформив дубль (2:1).