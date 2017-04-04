Автор гимна столицы стал почетным гражданином Киева

"Решением Киевсовета от 8 октября 2015 за выдающиеся личные заслуги в культурном и социальном развитии столицы Украины - города Киева, активную общественную деятельность было присвоено звание "Почетный гражданин города Киева" Игорь Наумович Шамо - украинскому композитору, автору музыки официального гимна города Киева, лауреата национальной премии имени Тараса Шевченко. К сожалению, Игоря Наумовича уже 34 года нет с нами. И награду мы сегодня вручаем дочери композитора - Тамаре Шамо", - отметил В.Кличко.

Дочь композитора Тамара Шамо отметила, что гимн Киева И.Шамо создал за ночь, а первой слушательницей стала ее мама.

"Сегодня счастливый день для меня и моей семьи - наконец мы получили это почетное звание. Отца, как уже сказал Виталий Кличко, 34 года нет с нами, но его песня звучит. Песня живет своей жизнью, в этом году ей исполняется 55 лет. Песню создали за ночь и первой слушательницей была наша мама", - рассказала Т.Шамо.

Дочь композитора подарила мэру Киева издания официального гимна Киева на трех языках с факсимильными нотами и книгу о И.Шамо.

Как сообщал УНН, Киевсовет предложил увековечивать выдающихся людей только через 10 лет после их смерти.