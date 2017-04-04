Автор гімну столиці став почесним громадянином Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Міський голова Києва Віталій Кличко вручив відзнаку “Почесний громадянин Києва” родині автора офіційного гімну столиці Ігоря Шамо. Про це УНН повідомили у прес-службі київського міського голови В.Кличка.
"Рішенням Київради від 8 жовтня 2015 року за визначні особисті заслуги у культурному та соціальному розвитку столиці України - міста Києва, активну громадську діяльність було присвоєно звання "Почесний громадянин міста Києва” Ігорю Наумовичу Шамо - українському композитору, автору музики офіційного гімну міста Києва, лауреату Національної премії імені Т. Шевченка. На жаль, Ігоря Наумовича вже 34 роки немає з нами. І нагороду ми сьогодні вручаємо доньці композитора - Тамарі Шамо", - зазначив В.Кличко.
Донька композитора Тамара Шамо зазначила, що гімн Києва І.Шамо створив за ніч, а першою слухачкою стала її мама.
"Сьогодні щасливий день для мене і моєї родини - нарешті ми отримали це почесне звання. Батька, як вже сказав Віталій Кличко, 34 роки немає з нами, але його пісня лунає. Пісня живе своїм життям, цього року їй виповнюється 55 років. Пісню створили за ніч і першою слухачкою була наша мама", - розповіла Т.Шамо.
Донька композитора подарувала меру Києва видання офіційного гімну Києва трьома мовами з факсимільними нотами і книгу про І.Шамо.
Як повідомляв УНН, Київрада запропонувала увічнювати видатних людей лише через 10 років після їх смерті.