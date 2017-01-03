Автомобиль столкнулся с квадроциклом в Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Черниговской области произошло ДТП с участием автомобиля и квадроцикла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Инцидент произошел возле пгт Березна Менского района в 23:30 1 января. Там произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2110 и квадроцикла.
В результате происшествия оба водителя получили травмы.
Напомним, 2 января нетрезвый водитель скрылся с места ДТП в Виннице.