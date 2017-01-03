Автомобіль зіткнувся із квадроциклом на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. На Чернігівщині сталася ДТП за участю автомобіля і квадроцикла. Про це УНН повідомляє із посиланням на Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
Інцидент стався біля смт Березна Менського району о 23:30 1 січня. Там сталося зіткнення автомобіля ВАЗ-2110 та квадроцикла.
Внаслідок пригоди обидва водії отримали травми.
Нагадаємо, 2 січня нетверезий водій втік з місця ДТП у Вінниці.