Автомобиль въехал в отбойник, водитель погиб

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 мая около 1:30 на автодороге "Тернополь - Львов - Рава-Русская" в Золочевском районе.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля ВАЗ-2106, 55-летний житель города Золочев, не справился с управлением, после чего автомобиль выехал на обочину и столкнулся с отбойником. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в Тернопольской области произошло смертельное ДТП.