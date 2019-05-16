Автомобіль в'їхав у відбійник, водій загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. На Львівщині "Жигулі" зіткнулись з відбійником, водій загинув. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 травня близько 1:30 на автодорозі "Тернопіль - Львів - Рава-Руська" у Золочівському районі.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ-2106, 55-річний житель міста Золочів, не впорався з керуванням, після чого автомобіль виїхав на узбіччя та зіткнувся з відбійником. Від отриманих травм водій помер на місці події.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Поліцейські встановлюють обставини події.
Нагадаємо, на Тернопільщині сталася смертельна ДТП.