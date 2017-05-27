Автомобиль ГПУ протаранил припаркованную машину в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Автомобиль Генеральной прокуратуры Украины стал виновником дорожной аварии в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook сообщила прокуратура города Киева, передает УНН.
"27.05.2017 в районе улицы С.Ковалевской (Голосеевский район) водитель Генерельний прокуратуры Украины, управляя служебным автомобилем "Тойота Кэмри", не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованными на обочине автомобилями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате столкновения автомобиль "Тойота Кэмри" (как и припаркованные авто) получил механические повреждения передней части и 2 колес, что сделало невозможным его дальнейшую эксплуатацию. После столкновения водитель покинул автомобиль.
"В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции в салоне автомобиля обнаружено и изъято пропуск в здание ГПУ, удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства. Сейчас автомобиль доставлен на штрафплощадку.
"В результате данной дорожной аварии никто не пострадал", - отметили в пресс-службе.
Органами национальной полиции решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности.
Как сообщал УНН, авто полиции в Борисполе столкнулось с автомобилем.