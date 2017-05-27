Автомобіль ГПУ протаранив припарковану машину в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Автомобіль Генеральної прокуратури України став винуватцем дорожньої аварії у Києві. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прокуратура міста Києва, передає УНН.
"27.05.2017 в районі вулиці С.Ковалевської (Голосіівський район) водій Генерельної прокуратури України, керуючи службовим автомобілем "Тойота Кемрі", не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з припаркованими на узбіччі легковими автомобілями", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок зіткнення автомобіль "Тойота Кемрі" (як і припарковані авто) отримав механічні пошкодження передньої частини та 2 коліс, що унеможливило його подальшу експлуатацію. Після зіткнення водій покинув автомобіль.
"Під час огляду місця події працівниками поліції в салоні автомобіля виявлено та вилучено перепустку до будівлі ГПУ, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Наразі автомобіль доставлений на штрафмайданчик.
"Внаслідок даної дорожньої аварії ніхто не постраждав", - наголосили в прес-службі.
Органами національної поліції вирішується питання щодо притягнення водія до адміністративної відповідальності.
Як повідомляв УНН, авто поліції у Борисполі зіштовхнулось із легковиком.