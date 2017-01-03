Автомобиль горел на АЗС в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Харькове спасатели потушили пожар, который произошел на автозаправочной станции 2 января. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Харьковской области.
Так, вчера в 19:51 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на автозаправочной станции по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 269 а.
На месте происшествия спасатели выяснили, что в автомобиле "Daewoo Lanos", который находился прямо у заправочной колонки, горит моторный отсек на площади 2 кв.м. На тушение огня была подана воздушно-механическая пену и уже в 20:05 он был ликвидирован.
Причина возникновения пожара выясняется.