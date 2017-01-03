Автомобиль горел на АЗС в Харькове

Так, вчера в 19:51 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на автозаправочной станции по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 269 а.

На месте происшествия спасатели выяснили, что в автомобиле "Daewoo Lanos", который находился прямо у заправочной колонки, горит моторный отсек на площади 2 кв.м. На тушение огня была подана воздушно-механическая пену и уже в 20:05 он был ликвидирован.

Причина возникновения пожара выясняется.