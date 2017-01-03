Автомобіль горів на АЗС у Харкові

Так, вчора о 19:51 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу, що трапилась на автозаправній станції за адресою: м. Харків, пр. Московський, 269 а.

На місці події рятувальники зясували, що в автомобілі “Daewoo Lanos”, котрий знаходився прямо біля заправної колонки, горить моторний відсік на площі 2 кв.м. На гасіння вогню було подано повітряно-механічну піну і вже о 20:05 він був ліквідований.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.