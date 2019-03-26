Автомеханик из Хмельницкого выиграл в лотерею

Имя победителя - Игорь Малец. Он работает автомехаником.

Приглашение в студию "Лото-Забава" выиграла жена хмельничанина. Она не смогла приехать и отправила на игру мужа.

Сначала Малец выиграл 50 тыс. грн. В суперигре хмельничанин увеличил свой выигрыш в 2 раза - до 100 тыс. грн.

"Выигранные деньги Игорь Малец планирует вложить в покупку жилья", - рассказали в компании.