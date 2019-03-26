Автомеханик из Хмельницкого выиграл в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Житель города Хмельницкий выиграл 100 тыс. грн в постоянном конкурсе лотереи "Лото-Забава" - "Богатые и Знаменитые". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Имя победителя - Игорь Малец. Он работает автомехаником.
Приглашение в студию "Лото-Забава" выиграла жена хмельничанина. Она не смогла приехать и отправила на игру мужа.
Сначала Малец выиграл 50 тыс. грн. В суперигре хмельничанин увеличил свой выигрыш в 2 раза - до 100 тыс. грн.
"Выигранные деньги Игорь Малец планирует вложить в покупку жилья", - рассказали в компании.