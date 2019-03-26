Автомеханік із Хмельницького виграв у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березень. УНН. Житель міста Хмельницький виграв 100 тис. грн у постійному конкурсі лотереї "Лото-Забава" - "Багаті та Відомі". Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.
Ім'я переможця - Ігор Малець. Він працює автомеханіком.
Запрошення до студії "Лото-Забава" виграла дружина хмельничанина. Вона не змогла приїхати та відрядила на гру чоловіка.
Спочатку Малець виграв 50 тис. грн. У супергрі хмельничанин збільшив свій виграш у 2 рази - до 100 тис. грн.
"Виграні гроші Ігор Малець планує вкласти у покупку житла", - розповіли у компанії.