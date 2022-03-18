В Запорожье отправились пять автобусов с эвакуированными мариупольцами
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Пять автобусов с эвакуированными мариупольцами уже направляются из Бердянска в Запорожье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Мариупольскую городскую раду.
Детали
Как отметили, всего в автобусах находится почти 500 человек.
В Запорожье на них ждет вся необходимая помощь — от обеспечения продуктами питания и медикаментами до расселения.
Напомним
В течение 17 марта из Мариуполя в Запорожье выехало почти две тысячи человек.
По состоянию на сегодня, 18 марта, из разбомбленного российскими оккупантами драмтеатра в Мариуполе удалось вывести 130 человек.