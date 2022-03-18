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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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До Запоріжжя вирушило п'ять автобусів з евакуйованими маріупольцями

До Запоріжжя вирушило п'ять автобусів з евакуйованими маріупольцями

Київ • УНН

 • 90685 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. П'ять автобусів з евакуйованими маріупольцями вже прямують з Бердянська до Запоріжжя. Про це повідомляє УНН із посиланням на Маріупольську міську раду.

Деталі

Як зазначили, всього в автобусах перебуває майже 500 людей.

У Запоріжжі на них чекає вся необхідна допомога — від забезпечення продуктами харчування й медикаментами до розселення.

Нагадаємо

Протягом 17 березня з Маріуполя до Запоріжжя виїхало майже дві тисячі людей.

Станом на сьогодні, 18 березня, з розбомбленого російськими окупантами драмтеатру в Маріуполі вдалося вивести 130 людей.

Українські Національні Новини

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