До Запоріжжя вирушило п'ять автобусів з евакуйованими маріупольцями
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. П'ять автобусів з евакуйованими маріупольцями вже прямують з Бердянська до Запоріжжя. Про це повідомляє УНН із посиланням на Маріупольську міську раду.
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Як зазначили, всього в автобусах перебуває майже 500 людей.
У Запоріжжі на них чекає вся необхідна допомога — від забезпечення продуктами харчування й медикаментами до розселення.
Нагадаємо
Протягом 17 березня з Маріуполя до Запоріжжя виїхало майже дві тисячі людей.
Станом на сьогодні, 18 березня, з розбомбленого російськими окупантами драмтеатру в Маріуполі вдалося вивести 130 людей.