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Близько двох тисяч людей евакуювалися з Маріуполя до Запоріжжя протягом доби

Близько двох тисяч людей евакуювалися з Маріуполя до Запоріжжя протягом доби

Київ • УНН

 • 121835 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. До Запоріжжя з Маріуполя сьогодні евакуювалися близько двох тисяч людей, серед яких є діти. Про це інформує Маріупольська міська рада, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що до Запоріжжя дісталися 470 автівок з Маріуполя. Всього 1865 людей, з них 479 - діти.

Всього за два дні у Запоріжжі зустріли 11 525 переселенців з різних населених пунктів. Нікого не залишили без уваги та допомоги.

“Нікого не залишили без допомоги: нагодували, обігріли, надали медикаменти та речі першої необхідності. З переселенцями працюють медики та вузькі спеціалісти. Усім надали дах над головою”, - йдеться в повідомленні.

Додамо

Співробітники СБУ, здійснивши спробу дістати громадян з-під завалів зруйнованого окупантами Маріупольського драматичного театру потрапили під ворожий обстріл.

Вчора російські загарбники скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей.

Уже понад тиждень не припиняються бої в місті — воно в оточенні, знищені цілі житлові квартали, дитяча лікарня, торговий центр. Обстріли тривають і вдень, і вночі. У місті немає води, їжі, світла, тепла та зв'язку.

15 березня із Маріуполя гуманітарним коридором виїхали приблизно 20 тисяч людей. За 16 березня з Маріуполя до Запоріжжя прибули 4 329 людей. Загалом же в місті проживають 300 тисяч людей.

Українські Національні Новини

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