Около двух тысяч человек эвакуировались из Мариуполя в Запорожье в течение суток
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Запорожье из Мариуполя сегодня эвакуировались около двух тысяч человек, среди которых есть дети. Об этом информирует Мариупольский городской совет, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что в Запорожье добрались до 470 автомобилей из Мариуполя. Всего 1865 человек, из них 479 - дети.
Всего за два дня в Запорожье встретили 11 525 переселенцев из разных населенных пунктов. Никого не оставили без внимания и помощи.
“Никого не оставили без помощи: накормили, обогрели, предоставили медикаменты и вещи первой необходимости. С переселенцами работают медики и узкие специалисты. Всем предоставили крышу над головой", - говорится в сообщении.
Добавим
Сотрудники СБУ, осуществив попытку достать граждан из-под завалов разрушенного оккупантами Мариупольского драматического театра попали под вражеский обстрел.
Вчера русские захватчики сбросили бомбу на драматический театр в Мариуполе, где прятались сотни людей.
Уже более недели не прекращаются бои в городе — он в окружении, уничтожены целые жилые кварталы, детская больница, торговый центр. Обстрелы продолжаются и днем, и ночью. В городе нет воды, еды, света, тепла и связи.
15 марта из Мариуполя по гуманитарному коридору выехали примерно 20 тысяч человек. За 16 марта из Мариуполя в Запорожье прибыли 4 329 человек. Всего же в городе проживают 300 тысяч человек.