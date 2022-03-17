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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Около двух тысяч человек эвакуировались из Мариуполя в Запорожье в течение суток

Около двух тысяч человек эвакуировались из Мариуполя в Запорожье в течение суток

Киев • УНН

 • 121834 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Запорожье из Мариуполя сегодня эвакуировались около двух тысяч человек, среди которых есть дети. Об этом информирует Мариупольский городской совет, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в Запорожье добрались до 470 автомобилей из Мариуполя. Всего 1865 человек, из них 479 - дети.

Всего за два дня в Запорожье встретили 11 525 переселенцев из разных населенных пунктов. Никого не оставили без внимания и помощи.

“Никого не оставили без помощи: накормили, обогрели, предоставили медикаменты и вещи первой необходимости. С переселенцами работают медики и узкие специалисты. Всем предоставили крышу над головой", - говорится в сообщении.

Добавим

Сотрудники СБУ, осуществив попытку достать граждан из-под завалов разрушенного оккупантами Мариупольского драматического театра попали под вражеский обстрел.

Вчера русские захватчики сбросили бомбу на драматический театр в Мариуполе, где прятались сотни людей.

Уже более недели не прекращаются бои в городе — он в окружении, уничтожены целые жилые кварталы, детская больница, торговый центр. Обстрелы продолжаются и днем, и ночью. В городе нет воды, еды, света, тепла и связи.

15 марта из Мариуполя по гуманитарному коридору выехали примерно 20 тысяч человек. За 16 марта из Мариуполя в Запорожье прибыли 4 329 человек. Всего же в городе проживают 300 тысяч человек.

Украинские Национальные Новости

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