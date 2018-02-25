Автобус с иностранцами застрял в сугробе в Киевской области

"... в 05:40 в оперативно-диспетчерскую службу Тетиевского района поступило сообщение о том, что на дороге Тетиев-Бурковцы-Погрибище в снежном сугробе застрял автобус "VOLVO", в котором находились иностранцы в количестве 19 человек", - говорится в сообщении.

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В ГСЧС сообщили, что на место вызова направлены спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части г. Тетиев.

Спасатели с помощью автоцистерны и буксировочного троса транспортировали автобус на проезжую часть дороги, где он самостоятельно продолжил движение.