Автобус с иностранцами застрял в сугробе в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Сегодня в Киевской области застрял в сугробе автобус с 19-ю иностранцами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Киевской области.
"... в 05:40 в оперативно-диспетчерскую службу Тетиевского района поступило сообщение о том, что на дороге Тетиев-Бурковцы-Погрибище в снежном сугробе застрял автобус "VOLVO", в котором находились иностранцы в количестве 19 человек", - говорится в сообщении.
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В ГСЧС сообщили, что на место вызова направлены спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части г. Тетиев.
Спасатели с помощью автоцистерны и буксировочного троса транспортировали автобус на проезжую часть дороги, где он самостоятельно продолжил движение.