Автобус з іноземцями застряг у заметі на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Сьогодні на Київщині застряг у заметі автобус із 19-ма іноземцями, передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС Київської області.
“...о 05:40 до оперативно-диспетчерської служби Тетіївського району надійшло повідомлення про те, що на дорозі Тетіїв-Бурківці-Погрибище у сніговому заметі застряг автобус „VOLVO“ в якому знаходились іноземці в кількості 19 чоловік”, — йдеться у повідомленні.
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У ДСНС повідомили, що на місце виклику направлено рятувальників 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Тетіїв.
Рятувальники за допомогою автоцистерни та буксирувального троса транспортували автобус на проїжджу частину дороги, де він самостійно продовжив рух.