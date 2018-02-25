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Автобус з іноземцями застряг у заметі на Київщині

Автобус з іноземцями застряг у заметі на Київщині

Київ • УНН

 • 14683 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Сьогодні на Київщині застряг у заметі автобус із 19-ма іноземцями, передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС Київської області.

“...о 05:40 до оперативно-диспетчерської служби Тетіївського району надійшло повідомлення про те, що на дорозі Тетіїв-Бурківці-Погрибище у сніговому заметі застряг автобус „VOLVO“ в якому знаходились іноземці в кількості 19 чоловік”, — йдеться у повідомленні.

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У ДСНС повідомили, що на місце виклику направлено рятувальників 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Тетіїв.

Рятувальники за допомогою автоцистерни та буксирувального троса транспортували автобус на проїжджу частину дороги, де він самостійно продовжив рух.

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