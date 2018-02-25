Автобус попал в ДТП во Львовской области, есть пострадавшие

Как говорится в сообщении, в результате инцидента пострадали два человека.

"Водитель автомобиля Mazda, 1978 года рождения (гражданин Республики Молдова), двигаясь по автодороге Львов - Луцк по ул. Львовской, нарушил правила дорожного движения и совершил ДТП, в результате которого совершил столкновение с рейсовым автобусом Львов - Радехов марки БАЗ и автомобилем Wolkswagen Transporter", - сообщили в Львовской ОГА.

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В результате ДТП получили травмы средней степени тяжести в виде ушибов и порезов мягких тканей головы пассажиры автомобиля Mazda 2000 и 2008 годов рождения. Все они являются гражданами Республики Молдова.

Пострадавшие были доставлены в РАадеховскую ЦРБ. Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, 18 февраля в пгт Великий Березный пассажирский автобус с водителем и семью пассажирами съехал в кювет и перевернулся на железнодорожный путь.