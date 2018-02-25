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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59577 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 71734 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 74627 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106174 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100036 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104333 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111331 просмотра

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Автобус попал в ДТП во Львовской области, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 25 февраля. УНН. Вчера в 16:40 во Львовской области с участием рейсового автобуса сообщением Львов - Радехов произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, передает УНН.

Как говорится в сообщении, в результате инцидента пострадали два человека.

"Водитель автомобиля Mazda, 1978 года рождения (гражданин Республики Молдова), двигаясь по автодороге Львов - Луцк по ул. Львовской, нарушил правила дорожного движения и совершил ДТП, в результате которого совершил столкновение с рейсовым автобусом Львов - Радехов марки БАЗ и автомобилем Wolkswagen Transporter", - сообщили в Львовской ОГА.

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В результате ДТП получили травмы средней степени тяжести в виде ушибов и порезов мягких тканей головы пассажиры автомобиля Mazda 2000 и 2008 годов рождения. Все они являются гражданами Республики Молдова.

Пострадавшие были доставлены в РАадеховскую ЦРБ. Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, 18 февраля в пгт Великий Березный пассажирский автобус с водителем и семью пассажирами съехал в кювет и перевернулся на железнодорожный путь.

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