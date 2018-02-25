Автобус попал в ДТП во Львовской области, есть пострадавшие
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 25 февраля. УНН. Вчера в 16:40 во Львовской области с участием рейсового автобуса сообщением Львов - Радехов произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, передает УНН.
Как говорится в сообщении, в результате инцидента пострадали два человека.
"Водитель автомобиля Mazda, 1978 года рождения (гражданин Республики Молдова), двигаясь по автодороге Львов - Луцк по ул. Львовской, нарушил правила дорожного движения и совершил ДТП, в результате которого совершил столкновение с рейсовым автобусом Львов - Радехов марки БАЗ и автомобилем Wolkswagen Transporter", - сообщили в Львовской ОГА.
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В результате ДТП получили травмы средней степени тяжести в виде ушибов и порезов мягких тканей головы пассажиры автомобиля Mazda 2000 и 2008 годов рождения. Все они являются гражданами Республики Молдова.
Пострадавшие были доставлены в РАадеховскую ЦРБ. Причины происшествия устанавливаются.
Напомним, 18 февраля в пгт Великий Березный пассажирский автобус с водителем и семью пассажирами съехал в кювет и перевернулся на железнодорожный путь.