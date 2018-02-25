Автобус потрапив у ДТП на Львівщині, є постраждалі
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 лютого. УНН. Вчора о 16:40 у Львівській області за участю рейсового автобусу сполученням Львів – Радехів сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, передає УНН.
Як йдеться у повідомленні, внаслідок інциденту постраждало двоє людей.
“Водій автомобіля Mazda, 1978 року народження (громадянин Республіки Молдова), рухаючись автодорогою Львів – Луцьк по вул. Львівській, порушив правила дорожнього руху та вчинив ДТП, в результаті якого здійснив зіткнення з рейсовим автобусом Львів – Радехів марки БАЗ та автомобілем Wolkswagen Transporter”, – повідомили в Львівської ОДА.
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Внаслідок ДТП отримали травми середнього ступеня важкості у вигляді забоїв та порізів м’яких тканин голови пасажири автомобіля Mazda 2000 та 2008 років народженн. Усі вони є громадянами Республіки Молдова.
Потерпілі були доставлені в Радехівську ЦРЛ. Причини події встановлюються.
Нагадаємо, 18 лютого у смт Великий Березний пасажирський автобус з водієм та сімома пасажирами з’їхав у кювет та перекинувся на залізничну колію.